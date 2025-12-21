Un epilogo amarissimo condanna il Centro Tecnico BM Arezzo sul parquet del PalaLazzeri, ancora una volta stregato per i colori amaranto. A decidere la sfida è un canestro di Sakellariou a 7 decimi dalla sirena che regala il successo alla Computer Gross USE Empoli con il punteggio di 67-65. La squadra di coach Fioravanti approccia il match con grande intensità, prendendo fin dalle prime battute un piccolo ma significativo margine (14-21 al 10’). Arezzo gioca con ordine, difende con attenzione e muove bene la palla in attacco, ma non riesce a dare la spallata decisiva: qualche palla persa di troppo e percentuali al tiro inferiori agli standard recenti permettono ai padroni di casa di restare in scia (33-36 all’intervallo). 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Beffa allo scadere: il Centro Tecnico BM Arezzo cade a Empoli 67-65

Leggi anche: Beffa finale per il Centro Tecnico BM Arezzo ad Empoli

Leggi anche: Dopo la sosta il Centro Tecnico BM torna in campo ad Empoli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Beffa nel recupero, la Dolomiti perde per un gol al 92esimo dell’Union Brescia. Mister Bonatti: «Ci è mancata un po' di attenzione in più».

ATLETICO CATANIA 1994: LA BEFFA ARRIVA AL 90’. ATLETICO CATANIA 1994 Viagrande Usd MESSANA 1966 01 reti: 90’ Leon Grazie ad un dubbio rigore allo scadere, gli ospiti portano via l’intera posta in palio. L’estremo difensore Atletista - facebook.com facebook