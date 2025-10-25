Ternana-Arezzo 1-1 | buon punto per gli amaranto
Terni, 25 ottobre 2025 – L’Arezzo limita i danni a Terni e conquista un buon punto per come si era messa la sfida in Umbria: nella ripresa, infatti, l’ex Cianci rimedia al gol di Dubickas nel primo tempo. A tempo scaduto, poi, Pattarello aveva segnato il gol vittoria, non convalidato però per un precedente fallo di Varela. Il pari è comunque il risultato più giusto e rispecchia i valori visti in campo: addirittura, è il primo segno ics in assoluto della gestione Bucchi. L’undici iniziale scelto da Bucchi non presenta sorprese: Iaccarino sostituisce Chierico e Tito ritrova una maglia da titolare sulla corsia sinistra della difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
