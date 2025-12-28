Chiudono una guardia medica e un consultorio familiare Amato | Sanità al collasso

I sindaci di Bagheria, Santa Flavia, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Casteldaccia hanno segnalato la chiusura della guardia medica ad Aspra e del consultorio familiare di Porticello, evidenziando una situazione di criticità nel servizio sanitario locale. Amato commenta che questa decisione rappresenta un segnale di un sistema sanitario che si avvicina al collasso, con ripercussioni sulla tutela della salute delle comunità coinvolte.

I sindaci di Bagheria, Santa Flavia, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Casteldaccia denunciano la chiusura della guardia medica ad Aspra e del consultorio familiare di Porticello. Questo il prologo di un articolo di stampa apparso nei giorni scorsi."Da sempre Confintesa Sanità denuncia il grave.

