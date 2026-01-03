Cancelo Inter c’è l’accordo con l’Al Hilal! Gli arabi pagheranno il 70% dell’ingaggio mentre per il cartellino…

È stato raggiunto un accordo tra João Cancelo e l’Al Hilal, con i club che definiscono i termini dell’operazione. Secondo le fonti, gli emiratini copriranno circa il 70% dell’ingaggio del giocatore, mentre le modalità di pagamento del cartellino sono ancora da definire. L’accordo rappresenta una importante operazione di mercato, che potrebbe influenzare le prossime mosse di Cancelo e delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Cancelo Inter, c'è l'accordo con l'Al Hilal! Gli arabi pagheranno il 70% dell'ingaggio, mentre per il cartellino. I dettagli dell'affare. Il ritorno di Joao Cancelo a Milano non è più solo una suggestione nostalgica, ma una trattativa che viaggia spedita verso la fumata bianca. L'edizione odierna de Il Giornale fa il punto su un'operazione che sta assumendo contorni sempre più definiti, scatenando l'entusiasmo della tifoseria. Il laterale portoghese, attualmente in forza all' Al Hilal, ha rotto gli indugi: la sua volontà è chiara, vuole lasciare l'Arabia Saudita per tornare a vestire i colori del cielo e della notte.

Libero conferma: “Cancelo, Inter sta facendo di tutto per prenderlo alla svelta: cosa manca” - Hilal non è un problema: i nerazzurri si accolleranno una parte del faraonico stipendio del portoghese ... msn.com

Calciomercato Inter news/ Joao Cancelo, la richiesta di Inzaghi: chi vuole in cambio? (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi 3 gennaio 2026: per Joao Cancelo la trattativa continua serrata, ma Simone Inzaghi chiede in cambio un difensore per l’ok. ilsussidiario.net

#Inter in pressing per #Cancelo, ma lui attende il #Barcellona: confronto fra Laporta, Deco e Flick per la risposta definitiva, ecco cosa sta succedendo x.com

Cristian Chivu verso Inter-Bologna: “Più che di Cancelo preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è tanto che non mi chiedete di lui. Oppure di Diouf, Dumfries o Darmian che tra un po’ rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori, p - facebook.com facebook

