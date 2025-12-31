Cancelo Inter il nodo ingaggio frena tutto | serve l’aiuto dell’Al-Hilal
La trattativa tra Cancelo e l'Inter si complica a causa delle difficoltà legate all’ingaggio. Nonostante l’interesse della società e l’apertura del giocatore, la situazione rimane complessa. Per sbloccare la situazione, potrebbe essere necessario l’intervento di un’altra società, come l’Al-Hilal, che potrebbe contribuire a trovare una soluzione condivisa. La questione rimane aperta e in evoluzione, con l’obiettivo di definire il trasferimento nel modo più equilibrato possibile.
Inter News 24 Cancelo Inter, l’operazione resta complessa nonostante l’apertura del giocatore e l’interesse nerazzurro. Il nome di João Cancelo continua a rimbalzare con forza in orbita Inter, ma la possibile trattativa resta tutt’altro che semplice. A fare chiarezza sullo scenario è Alfredo Pedullà, che ha precisato i contorni reali dell’operazione dopo le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport. Secondo Pedullà, il punto centrale non è il gradimento dell’Inter, ormai assodato, bensì l’enorme ostacolo rappresentato dall’ingaggio del laterale portoghese, attualmente sotto contratto con l’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com
