Cancelo Juventus l’Inter fa sul serio per il portoghese in uscita dall’Al Hilal | Marotta ragiona con gli arabi a queste condizioni La possibile formula

L’Inter si mostra interessata a Joao Cancelo, attualmente in prestito dall’Al Hilal. La società nerazzurra valuta un’eventuale formula di acquisto, mentre i club arabi preferirebbero una cessione definitiva. Marotta sta negoziando con gli intermediari e valuta le condizioni più vantaggiose, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La trattativa resta in fase preliminare, con attenzione ai dettagli contrattuali e alle modalità di trasferimento.

Cancelo Juventus, la situazione: i nerazzurri trattano il titolo temporaneo ma gli arabi vogliono la cessione definitiva, Comolli osserva. Il calciomercato di gennaio si sta infiammando attorno al nome di un profilo internazionale ben noto alla Serie A, pronto a fare le valigie per lasciare l'Arabia Saudita dopo una parentesi professionale tutt'altro che idilliaca. La situazione di Joao Cancelo all'Al Hilal è ormai precipitata verso una rottura che appare insanabile, trasformando il terzino portoghese in un'occasione di mercato ghiotta per le big del nostro campionato. Le ultime indiscrezioni, rilanciate puntualmente dal giornalista Orazio Accomando tramite il suo profilo X, delineano uno scenario in rapida evoluzione che vede l'Inter provare a giocare d'anticipo con una strategia definita, mentre la pista Cancelo Juventus rimane una suggestione viva sullo sfondo, con la dirigenza bianconera vigile in attesa di sviluppi favorevoli.

#Cancelo- #Juventus Tutta la verità sul portoghese x.com

Nelle ultime 48 ore ci sarebbero stati dei contatti esplorativi della Juventus sulla situazione di Joao Cancelo. Il portoghese è fuori dal progetto dell'Al-Hilal - facebook.com facebook

