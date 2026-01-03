Campagna anti-influenza 2024 25 nessuno spreco nell' acquisto delle dosi

Per la campagna antinfluenzale 2024/25, le dosi sono state acquistate in modo accurato e responsabile, considerando le variabili che influenzano la domanda. Questo approccio garantisce un uso efficace delle risorse senza sprechi, assicurando la disponibilità delle vaccinazioni per le persone più a rischio e sostenendo le strategie di prevenzione pubblica.

Nella campagna vaccinale contro l'influenza 202425 non c'è stato alcun spreco nell'acquisto delle dosi, dal momento che il loro numero è calibrato tenendo in considerazione le numerose variabili che possono aumentarne o diminuirne la domanda.Lo precisa l'assessorato regionale alle Politiche per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Campagna anti-influenza, la Regione: «Nessuno spreco nell'acquisto delle dosi» Leggi anche: Campagna anti-influenzale, la Regione precisa: "Nessuno spreco nell'acquisto delle dosi" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vaccini anti-influenza, in Liguria raggiunta quota 330mila dosi somministrate; Influenza, ancora molti fiorentini con sintomi. “Virus in forte circolazione, non va preso sotto gamba”; COVID oggi (dicembre 2025): sintomi, quanto dura, bollettino, …; Ulss 3, prestazioni d’eccellenza. Campagna anti-influenza 2024/25, nessuno spreco nell'acquisto delle dosi - La Regione segue le indicazioni dell'Oms per garantire la massima copertura in caso di adesione elevata o epidemia molto impattante ... parmatoday.it

Vaccini anti-influenza, in Liguria raggiunta quota 330mila dosi somministrate - Superata quota 330mila vaccinazioni antinfluenzale in Liguria, soltanto 2mila somministrate nell'ultima settimana: prosegue con ottimi risultati la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, ... primocanale.it

Influenza, in Liguria somministrati 330 mila vaccini: +30% rispetto al 2024 - La Regione: il dato supera già il numero di dosi somministrate al termine della precedente campagna vaccinale 2024- ilsecoloxix.it

MA LA CAMPAGNA CONTRO I BOTTI DOVE È “Ma la campagna contro i #botti del Comune di #Bolzano precisamente dove sta” Mancano tre giorni a #Capodanno e più di un bolzanino si chiede quanti e quali siano i manifesti affissi per la sbandierata sen - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.