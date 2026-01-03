Campagna anti-influenza la Regione | Nessuno spreco nell' acquisto delle dosi

La Regione specifica che nell’ambito della campagna vaccinale contro l’influenza 2024/25 non si sono verificati sprechi nell’acquisto delle dosi. Il quantitativo di vaccini è stato pianificato con attenzione, considerando le variabili che possono influenzare la domanda, per garantire un’efficace copertura senza eccedenze. Questa attenzione mira a ottimizzare le risorse e a sostenere un’azione sanitaria efficiente e responsabile.

Nella campagna vaccinale contro l'influenza 202425 non c'è stato alcun spreco nell'acquisto delle dosi, dal momento che il loro numero è calibrato tenendo in considerazione le numerose variabili che possono aumentarne o diminuirne la domanda.Lo precisa l'assessorato regionale alle Politiche per.

Influenza in Veneto, le farmacie accusano la Regione: «Non ha promosso la vaccinazione» - Lettera del presidente di Federfarma: «Risultati sotto le attese». corrieredelveneto.corriere.it

Vaccini anti-influenza, in Liguria raggiunta quota 330mila dosi somministrate - Superata quota 330mila vaccinazioni antinfluenzale in Liguria, soltanto 2mila somministrate nell'ultima settimana: prosegue con ottimi risultati la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, ... primocanale.it

