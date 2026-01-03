Campagna anti-influenzale la Regione precisa | Nessuno spreco nell' acquisto delle dosi

La Regione ha chiarito che la campagna anti-influenzale 2024/25 è stata pianificata senza sprechi, con un numero di dosi adeguato alle esigenze previste. La quantità di vaccini acquistati è stata calibrata attentamente, considerando variabili che possono influenzare la domanda. Questo approccio garantisce un'efficace copertura vaccinale, evitando eccessi o carenze, nel rispetto delle risorse e delle esigenze della popolazione.

Nella campagna vaccinale contro l'influenza 202425 "non c'è stato alcun spreco nell'acquisto delle dosi, dal momento che il loro numero è calibrato tenendo in considerazione le numerose variabili che possono aumentarne o diminuirne la domanda". Lo precisa l'assessorato regionale alle Politiche.

Regione Liguria, somministrati 330 mila vaccini antinfluenzali - Prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, dove i vaccini somministrati gratuiti per tutta la popolazione, senza distinzioni di età o categoria, sono circa 330. ansa.it

Vaccini antinfluenzali in farmacia, Veneto in crescita: 65 mila somministrazioni e da gennaio gratis per tutti i maggiorenni - Bellon (Federfarma Veneto): «Confermata la centralità delle farmacie nella sanità territoriale» ... veronasera.it

