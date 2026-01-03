Cambia il volto di via Montereale | addio all' edicola a marzo il trasloco del bar dell' ospedale

Via Montereale sta attraversando una trasformazione significativa. Con il trasferimento del nuovo presidio ospedaliero previsto per marzo, anche il bar e l’edicola situati nell’area subiranno cambiamenti. La ristrutturazione e il trasloco stanno modificando il volto del quartiere, segnando un nuovo inizio per questa zona storica. Questi interventi evidenziano come gli sviluppi ospedalieri influenzino anche l’ambiente circostante, creando un nuovo panorama urbano.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.