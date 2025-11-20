Centro interno di prenotazione in ospedale trasloco della sede e cambia l' orario

Ferraratoday.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro interno di prenotazione dell'Azienda ospedaliera di Ferrara, da lunedì 24 traslocherà dal primo piano ingresso 1 al Centro servizi ingresso 2, settore 1, blocco F e piano 0. Sarà aperto con il nuovo orario dalle 8 alle 15 e vedrà ridefinite le proprie attività ed erogherà le seguenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

