Centro interno di prenotazione in ospedale trasloco della sede e cambia l' orario
Il Centro interno di prenotazione dell'Azienda ospedaliera di Ferrara, da lunedì 24 traslocherà dal primo piano ingresso 1 al Centro servizi ingresso 2, settore 1, blocco F e piano 0. Sarà aperto con il nuovo orario dalle 8 alle 15 e vedrà ridefinite le proprie attività ed erogherà le seguenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gioielli Gino. The Police · Every Breath You Take. Oggi vi portiamo nella nostra sede di Lauria, all’interno del Centro Commerciale Cityiper. Qui il team è al lavoro per curare ogni dettaglio dello store, con la professionalità e l’attenzione che da sempre ci contra Vai su Facebook
Centro interno di prenotazione, un numero unico - Un nuovo numero telefonico unico per contattare il Centro interno di Prenotazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Si legge su ilrestodelcarlino.it