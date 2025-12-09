Era per tutti ' la zia' e per 10 anni ha gestito il bar della scuola | addio a Floriana Sirri volto del Saffi-Alberti

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata per oltre un decennio il volto del Saffi-Alberti di Forlì. Si è spenta Floriana Sirri, che dal 1995 al 2005 ha gestito il bar della scuola per poi proseguire il percorso lavorativo all'interno dell'istituto come collaboratrice scolastica fino alla pensione. Negli anni ha dedicato il suo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

