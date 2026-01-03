Calcio risultati e classifica di Serie A

Ecco un aggiornamento sui risultati e la classifica della Serie A dopo la diciottesima giornata. Il match tra Cagliari e Milan si è concluso con la vittoria dei rossoneri per 1-0, disputato sabato 3 gennaio alle ore 12. Di seguito, i dettagli delle partite e la situazione aggiornata della classifica.

Roma, 2 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Cagliari-Milan 0-1. Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, sabato 3 gennaio ore 12.30 Como-Udinese, ore 15 Genoa-Pisa, Sassuolo-Parma, ore 18 Juventus-Lecce, ore 20.45 Atalanta-Roma, domenica 4 gennaio ore 12.30 Lazio-Napoli, ore 15 Fiorentina-Cremonese, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna. Classifica: MIlan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 28, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese, Sassuolo 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20.

