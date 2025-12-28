Calcio risultati e classifica di Serie A | Bologna a 26 punti

Ecco un aggiornamento sulla classifica di Serie A: il Bologna si trova a 26 punti dopo la diciassettesima giornata, con risultati recenti che includono il pareggio contro il Sassuolo. La stagione prosegue con diverse partite e risultati che influenzano la posizione delle squadre in classifica. Di seguito, i principali risultati e l’andamento attuale del campionato italiano.

Roma, 28 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Bologna-Sassuolo 1-1 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, Bologna-Sassuolo 1-1, ore 20.45 Atalanta-Inter, lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa. Classifica: Milan 35, Napoli 34, Inter 33, Juventus 32, Roma 30, Como 28, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese, Sassuolo 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

