Calcio a 5 | Sandro Abate e Fortitudo Pomezia chiudono la decima di Serie A con due successi

La decima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. Due le partite che hanno completato il turno, in questo sabato 29 novembre: ecco come sono andate le cose. Successo esterno 2-3 della Sandro Abate sul campo dell’Active Network. Partita incredibile che si decide di fatto nell’ultimo giro di lancette: le squadre entrano sull’1-2 in favore dei campani. Poi un minuto senza senso: prima il pareggio dei padroni di casa con Block e negli ultimi secondi la zampata di Dimas che decide la contesa in favore della Sandro Abate. Con lo score di 5-3 invece la Fortitudo Pomezia ha superato il Mantova. 🔗 Leggi su Oasport.it

