Brigante, il giovane talento del panorama musicale, guarda al futuro con determinazione. A pochi anni dall’inizio della sua carriera, si prepara ad affrontare il 2026 con la stessa dedizione di sempre, auspicando un ritorno agli appuntamenti e agli incastri perfetti. Un percorso che promette ancora molte soddisfazioni, senza lasciarsi coinvolgere da mode o sorprese inaspettate.

di Laura Valdesi SIENA "Cosa chiedo al 2026? Di arrivare agli appuntamenti al 100%, come sempre. E che gli incastri tornino. Per quanto riguarda la famiglia, importantissima, di continuare ad essere sereni e uniti come adesso". I figli di Brigante lo ascoltano con attenzione. Ogni parola di quel papà famoso e conosciuto in tutta Italia è un ’faro’ per entrambi. Daniele che ha compiuto 18 anni da poco, Manuel che invece ne ha 14. Due campioni anche loro, il primo sfida il padre in gentlemen, l’altro brilla (per adesso) in groppa ai pony. Tuo padre Tore, dopo la prima vittoria del 2017, ti descrisse come un "ragazzo che se si mette in testa di fare una cosa non molla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brigante, il big più giovane. Ancora tanti anni di carriera: "Giubbetti a sorpresa nel 2026? No, semmai mai indossati"

Leggi anche: In Europa guadagni record per i big delle armi: mai così tanti da dieci anni

Leggi anche: Nino D’Angelo festeggia 50 anni di carriera: nel 2026 il tour dei “meravigliosi anni ’80… bis!”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Disponibile su Prime Video la serie “Bologna Brigante”, scritta e diretta da Giuseppe Martone Junior, prodotta da TIRO production, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission e della Calabria Film Com - facebook.com facebook