Nino D’Angelo festeggia 50 anni di carriera | nel 2026 il tour dei meravigliosi anni ’80… bis!

Dopo gli straordinari successi registrati in questo 2025 – tra tour sold out, trionfi estivi e riconoscimenti cinematografici – Nino D’Angelo annuncia il suo nuovo attesissimo ritorno nei palazzetti con “ I miei meravigliosi anni ’80. bis! – Palasport tour 2026”. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: ‘Bis’ come omaggio ai successi dell’anno scorso e alla richiesta del pubblico di rivederlo nei grandi spazi live dopo i sold out ottenuti nei palazzetti di Bari, Milano ed Eboli. Con il nuovo tour il ritorno al PalaSele di Eboli è fissato per l’11 aprile 2026. Il ritorno nei palasport arriva dopo un anno memorabile per Nino D’Angelo, segnato dal tour estivo da tutto esaurito – culminato con un doppio sold out storico in piazza del Plebiscito a Napoli – e dal successo del film documentario ‘ Nino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it