Bremer a quota 100 | Partita difficile dobbiamo vincere
Gleison Bremer raggiunge le 100 presenze con la Juventus, un traguardo importante nel suo percorso con i bianconeri. Prima della sfida contro il Lecce, il difensore sottolinea l'importanza di affrontare la partita con unità e determinazione, evidenziando la necessità di vincere per continuare a crescere e rafforzare il cammino della squadra.
Traguardo speciale e parole da leader. Gleison Bremer arriva a quota 100 presenze con la Juventus e, a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce, fissa i punti chiave: unità, concretezza, vittoria. Ai microfoni di DAZN, il difensore brasiliano non gira attorno al momento: «Sono rimasto fuori a lungo, ora conta solo essere con la squadra. Oggi è una partita difficile, dobbiamo stare uniti e vincere assolutamente». Il messaggio è diretto, da spogliatoio. Sul piano fisico, Bremer parla chiaro: «Non sono ancora al 100%. Mi servono partite e allenamenti, ma sto migliorando passo dopo passo». Sensazioni in crescita, senza forzare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
