di Dario Bartolucci Carlos Augusto, difensore brasiliano dell’Inter, carica la squadra prima del lunch match: «Partita tosta, ma serve il nostro meglio per portare a casa il risultato». Alla vigilia del lunch match delle 12:30 contro l’Hellas Verona, Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Inter TV, analizzando la sfida e il momento della squadra di Cristian Chivu. Il difensore brasiliano ha sottolineato la determinazione del gruppo e l’importanza di approcciare con concentrazione una partita che, sulla carta, potrebbe nascondere più di una difficoltà. SULLA PARTITA – «Sempre bello vincere, ma sarà una partita tosta e difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto a Inter TV: «Siamo l’Inter, dobbiamo vincere. Sarà una partita tosta e difficile»