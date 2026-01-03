Bologna la lezione araba | esistono anche gli avversari

A Bologna, la lezione araba ricorda che nel mondo dello sport esistono anche avversari. Dopo anni di successi, è importante riconoscere la presenza di sfidanti e rispettarne il ruolo. In un contesto competitivo, la consapevolezza di avere rivali è fondamentale per mantenere equilibrio e motivazione. Questa riflessione invita a un approccio più sobrio e realista, senza dimenticare che la crescita avviene anche grazie alle sfide con gli altri.

Esistono anche gli avversari. Nella sbornia sportiva degli ultimi tre anni, qualcuno forse se l’era scordato. E’ l’effetto collaterale della prosperità riscoperta da Bologna e dalla sua gente dopo decenni di briciole e delusioni. Scoppole come quella di Riad, però, servono a ridare la giusta prospettiva alle cose. E ce n’era bisogno, perché in tanti si erano abituati troppo bene: prima con Thiago Motta, che ha iniziato a comandare il gioco e battere le grandi, per poi proseguire con Italiano che ha iniziato addirittura ad alzare trofei. Se non sei abituato a vincere, non hai la cultura della sconfitta e finisce così che siccome hai vinto la Coppa Italia, è inaccettabile perdere la Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

