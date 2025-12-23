La sconfitta di Bologna contro il Napoli in Supercoppa ha lasciato un senso di delusione tra i tifosi, evidenziando come spesso non ci siano vittorie o sconfitte che possano essere considerate piacevoli. Emilio Marrese analizza la reazione della città e il sentimento di amarezza che accompagna questo risultato, sottolineando come la delusione sia condivisa e difficile da mitigare in un momento di sconforto collettivo.

Su Repubblica Bologna Emilio Marrese scrive dalla delusione della piazza per la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli. Niente Supercoppa, quella se la mette il Napoli nel presepe, ma nemmeno supercolpa. Non esistono belle sconfitte – e questa poi è stata anche bruttarella – e ognuna deve essere inconsolabile, se si vuole crescere e pensare in grande (come ha fatto il Bologna per arrivare a questi livelli insperati). Le finali si perdono solo se si giocano, certamente, ma la delusione è innegabile e la batosta fa comunque tanto male anche ai tifosi del Bologna, che non saranno né devono essere meno orgogliosi oggi di ieri, ma sono stati viziati in questi ultimi due anni da una squadra essa stessa abituatasi alle imprese di lusso e a giocarsela con tutti, guardando negli occhi qualsiasi avversario e spesso facendogli abbassare lo sguardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La delusione di Bologna: non esistono belle sconfitte e questa è stata anche bruttarella

Leggi anche: Capello critico: «Ha giocato da Inter e si è addormentata, è stata una delusione! Questa squadra ha un problema, Chivu dovrebbe lavorare su quell’aspetto»

Leggi anche: La stoccata di chef Locatelli a Edoardo Franco: “La sua partecipazione all’Isola dei Famosi è stata la più grande delusione”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La delusione di Bologna: non esistono belle sconfitte e questa è stata anche bruttarella.

Supercoppa, nessun dolore ma solo il dispiacere di non essere stati i soliti rossoblù - Si torna però da Riad addolorati ma senza cicatrici ... bologna.repubblica.it