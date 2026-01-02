LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 23-38 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere soffrono la fisicità degli avversari anche nel secondo quarto

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, con aggiornamenti sul punteggio e le principali azioni. La sfida è caratterizzata dalla fisicità degli avversari, che mette in difficoltà le V-nere nella seconda frazione. Restate con noi per le ultime notizie e dettagli sulla partita, aggiornate costantemente durante l'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-38 ANCORA HACKETT! ESPLODE LA VIRTUS ARENA, -10 E TIME-OUT POETA. 25-38 Daniel Hackett con un canestro d'orgoglio. 23-38 Lorenzo Brown con l'appoggio indisturbato sull'ennesima palla persa della Virtus. 23-36 Marko Guduric alza la parabola per il +13. 23-34 ALSTON JR! ALTRA BOMBA, -11 VIRTUS. 20-34 Appoggio di Lorenzo Brown per rispondere subito. 20-32 MATT MORGAN! TRIPLA. 17-32 Massimo vantaggio Olimpia a +15 con Nebo ancora a bersaglio. 17-30 Dentro il libero aggiuntivo del centro americano di passaporto sloveno ex Maccabi Tel Aviv. 17-29 JOSH NEBO MOSTRA IL FISICO E SEGNA! COL FALLO.

