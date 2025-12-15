Tram il nuovo mezzo a quattro casse è arrivato a Padova | accolto da tre sindaci
A Padova è arrivato il nuovo tram a quattro casse, accolto con entusiasmo dai sindaci locali. Dopo un viaggio notturno interrotto dalla nebbia a Milano, il veicolo è stato trasferito questa mattina nel deposito di Sir 2 a Rubano, segnando un importante passo avanti nel rinnovamento dei mezzi pubblici della città.
E' arrivato nella notte, dopo che si era dovuto fermare a Milano per via della nebbia che rendeva ancora più complicato il viaggio del nuovo tram a quattro casse, per poi questa mattina all'alba essere portato nel nuovo deposito del Sir 2 a Rubano. E' il primo dei traM di seconda generazione che. Padovaoggi.it
Arriva il Tram a 4 casse
Tram, ecco il primo mezzo a quattro casse di nuova generazione: l'arrivo dalla Francia con trasporto eccezionale - È arrivato nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 dicembre il primo tram a quattro casse di seconda generazione che entrerà in servizio quando sarà ultimata ... ilgazzettino.it
Tram, è arrivato a Rubano il primo mezzo a quattro casse: le immagini dal drone VIDEO - È arrivato nella notte fra 12 e 13 dicembre il primo tram a quattro casse di seconda generazione che entrerà in servizio quando sarà ultimata la nuova ... ilgazzettino.it
CNA Bologna. . "Via Riva Reno rimessa a nuovo, con tram e 'Navigli' E' una bella realtà, si stanno creando spazi nuovi, confidiamo peró che rientri in un progetto più ampio, che unisca varie zone del centro. CNA darà il suo contributo per renderla ancora più - facebook.com facebook
#atac terminato il corteo Esquilino-Fori, linee bus e tram di nuovo regolari x.com