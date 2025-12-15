Tram il nuovo mezzo a quattro casse è arrivato a Padova | accolto da tre sindaci

A Padova è arrivato il nuovo tram a quattro casse, accolto con entusiasmo dai sindaci locali. Dopo un viaggio notturno interrotto dalla nebbia a Milano, il veicolo è stato trasferito questa mattina nel deposito di Sir 2 a Rubano, segnando un importante passo avanti nel rinnovamento dei mezzi pubblici della città.

