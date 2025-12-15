Un fenomeno mandato via da Conte in 3 giorni | prende 8 in pagella e ora vale 30 milioni

La trasferta di Udine si è rivelata un episodio difficile per il Napoli, sconfitto al Bluenergy Stadium. Nonostante una prestazione combattuta, alcuni episodi e le performance di singoli hanno influenzato il risultato finale, lasciando i partenopei con molte riflessioni da fare.

La trasferta di Udine si è trasformata in una serata amara per il Napoli, uscito sconfitto dal Bluenergy Stadium al termine di una gara combattuta ma segnata da episodi e da prestazioni individuali che hanno fatto la differenza. Tra queste, spicca senza dubbio quella di Alessandro Zanoli, ex Napoli, risultato uno dei migliori in campo . L'articolo. Dailynews24.it

