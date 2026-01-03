Battle Pope – Il Papa e Gesù a caccia di demoni nel primo fumetto di Robert Kirkman

Battle Pope, il primo fumetto di Robert Kirkman, vede il Papa e Gesù uniti nella lotta contro i demoni. Questa opera segna l’inizio della carriera dell’autore, noto poi per successi come The Walking Dead e Invincible, che hanno rivoluzionato il panorama narrativo dei fumetti e oltre. Un esempio di come Kirkman abbia saputo combinare temi religiosi e azione in modo originale, contribuendo a definire il suo stile distintivo.

Oggi è impossibile non conoscere il nome di Robert Kirkman. Prima con The Walking Dead e poi con Invincible ha creato due serie che sono andate ben oltre il mondo dei fumetti arrivando a influenzare altri medium e dando vita a universi narrativi che continuano a espandersi con serie tv, videogiochi e non solo. In pochi sanno, però, che la sua carriera da fumettista è iniziata nel 2000, insieme a Tony Moore, con la creazione di Battle Pope. In quegli anni erano solo due amici che volevano sfondare nel mondo del fumetto e provarono così a pubblicare la loro prima miniserie in bianco e nero sotto l'etichetta Funk-O-Tron, creata dallo stesso Kirkman.

