battle pope la capsula del tempo di kirkman

Quando sei uno degli autori più amati del mondo dei comics, puoi concederti di scrivere una prefazione a un tuo volume e spiazzare i lettori con una dichiarazione che manifesta tutta la sua altissima professionalità “A questo punto sento il bisogno di specificare che eravamo tutti dei fessi e che tutto questo è stato realizzato senza l’uso di droghe o alcol” Più che una linea guida per futuri fumettisti, una dichiarazione di innocenza per qualunque cosa possa derivare dalla lettura del volume, Potrebbe sembrare fuori luogo, specie se si ha tra le mani un’edizione di tutto rispetto, ma basta ricordare che abbiamo tra le mani Battle Pope – L’immacolata collezione e notare che l’autore (e reo confesso della dichiarazione poche righe qui sopra) è Robert Kirkman per capire che è tutto nella norma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Battle Pope, recensione: benedette mazzate.

