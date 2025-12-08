battle beast la furia guerriera di kirkman conquista lo spazio

Nelle profondità dello spazio nessun può sentirti gridare. Forse questo può valere se incappiamo in uno xenomorfo, ma se sulla nostra rotta dovesse incappare un leone umanoide con pelliccia bianca, sguardo feroce e armato fino ai denti, fidatevi: le nostre urla si sentirebbero eccome! Se non ci credete, non vi resta che tornare nell’universo di Invincible per scoprire l’epopea spaziale di uno dei personaggi secondari più amati della creature di Robert Kirkman: Battle Beast. L’esordio dello scatenato guerriero felino ci ricorda come non solo di protagonisti vive un universo. Esaurite le imprese di Mark Grayson, infatti, Robert Kirkman ha mantenuto viva questa ambientazione tramite serie parallele come Brit e Wolfman, rivelando punti di vista differenti di questo universo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

