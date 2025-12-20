BASKET SERIE C | valdarnesi a caccia del primato La Fides di Serravalli punta al blitz
Il girone B della serie C toscana di basket si appresta a vivere l’ultimo weekend del 2025 e la Wetech’s Fides Montevarchi, seconda in classifica con 18 punti, a due lunghezze dalla capolista Union Prato e a braccetto con l’altro team laniero dei Dragons, nel pomeriggio farà visita alla Valdisieve. Si giocherà alle 18 e i gialloverdi rinnoveranno il duello con una squadra ben conosciuta e sempre affrontata nelle ultime stagioni. A quota 12 in graduatoria, i padroni di casa sono stati spesso indigesti per i fidessini che, di conseguenza, dovranno stringere i denti per riuscire a portare via l’intera posta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket Serie B femminile. Fides Costone, debutto al PalaOrlandi con Pontedera. Ferrini: "Avversario tignoso, può darci filo da torcere»
Leggi anche: Basket Serie B femminile. Fides: ultime fatiche del 2025. Prima il Prato e poi il Livorno
BASKET SERIE C: valdarnesi a caccia del primato. La Fides di Serravalli punta al blitz; Galli, operazione-riscatto. Bernardi l’asso di Garcia.
BASKET SERIE C: valdarnesi a caccia del primato. La Fides di Serravalli punta al blitz - Il girone B della serie C toscana di basket si appresta a vivere l’ultimo weekend del 2025 e la Wetech’s Fides Montevarchi, seconda in classifica con 18 punti, a due lunghezze dalla capolista Union Pr ... sport.quotidiano.net
Basket serie c: turno infrasettimanale favorevole per i valdarnesi che affondano gli avversari di turno (83-62). Fides di slancio contro Fucecchio: immediato riscatto per ... - MONTEVARCHI Riscatto immediato delle Wetech’s Fides che nel 13° turno di andata del campionato di serie C toscana si lascia ... sport.quotidiano.net
Sale la tensione all’interno della Lega Basket Serie A dopo il duro botta e risposta tra la Trapani Shark e le altre 15 società del massimo campionato, intervenute con una nota congiunta a sostegno del presidente LBA - facebook.com facebook
Pronti per la 12ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.