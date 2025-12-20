BASKET SERIE C | valdarnesi a caccia del primato La Fides di Serravalli punta al blitz

Il girone B della serie C toscana di basket si appresta a vivere l’ultimo weekend del 2025 e la Wetech’s Fides Montevarchi, seconda in classifica con 18 punti, a due lunghezze dalla capolista Union Prato e a braccetto con l’altro team laniero dei Dragons, nel pomeriggio farà visita alla Valdisieve. Si giocherà alle 18 e i gialloverdi rinnoveranno il duello con una squadra ben conosciuta e sempre affrontata nelle ultime stagioni. A quota 12 in graduatoria, i padroni di casa sono stati spesso indigesti per i fidessini che, di conseguenza, dovranno stringere i denti per riuscire a portare via l’intera posta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

