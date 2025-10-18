Basket Serie B arriva Casale | La Rimadesio non deve distrarsi contro il fanalino di coda
Poco riposo per la Rimadesio dopo la “sfacchinata“ di Treviglio; i bluarancio saranno nuovamente in campo già questa sera alle 20.30 al PalaDesio per affrontare il fanalino di coda Novipiù Casale Monferrato. Gli zero punti della squadra piemontese non devono però trarre in inganno visto che il quintetto affidato alle mani esperte di Fabio Corbani non vale una posizione così defilata di classifica. È anche vero che dalla sfida di questa sera parte un filotto di impegni sulla carta più alla portata dei bluarancio che comunque si sono ottimamente comportati nel tour de force iniziale conquistando due vittorie e perdendo due match in volata in trasferta su campi complessi come Piacenza e, appunto, il PalaFacchetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
