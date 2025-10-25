Basket Serie B Una Rimadesio in forma attende Piazza Armerina
Secondo di tre sabati consecutivi al PalaDesio per la Rimadesio che dopo il “referto rosa“ contro Casale e prima del big-match del 1° novembre contro la Paffoni Omegna (ma prima ancora c’è l’infrasettimanale di Fidenza), ospita questa sera alle 20.30 la neo-promossa Siaz Basket Piazza Armerina che arriva in Brianza con un record di due vittorie (entrambe casalinghe) e quattro ko. Leggermente migliore quello dei bluarancio in perfetto equilibrio (3-3), reduci da due successi interni dopo il ko all’esordio contro Vigevano. Coach Quilici, a differenza di sette giorni fa, potrà però contare stasera sull’organico al completo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Pronti per la 4ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA$TuttoUnAltroSport - X Vai su X
ZONE PRESS / BASKET / Serie C IV Giornata d'Andata (19/10/25) FLUIDOTECNICA AIRONI ROBBIO 73 Basket Legnano 78 INTERVISTA: Alberto MANZINI (Assistant Coach Aironi Robbio) ----------------------------------------- Aironi Pallac - facebook.com Vai su Facebook
Basket Serie B. Una Rimadesio in forma attende Piazza Armerina - Secondo di tre sabati consecutivi al PalaDesio per la Rimadesio che dopo il “referto rosa“ contro Casale e prima ... Scrive msn.com
Serie B, la Rimadesio torna al successo contro Monferrato: al PalaDesio finisce 95-84 - Dopo lo stop di Treviglio, i bluarancio conquistano la terza vittoria stagionale grazie a Munari, Conte e a un finale da cuore e triple, consolidando la zona media della classifica. Si legge su mbnews.it
Basket, Serie B: Rimadesio regola Monferrato, è la terza vittoria - L’Aurora Desio porta a casa la terza vittoria del campionato di basket Serie B contro Monferrato. Lo riporta msn.com