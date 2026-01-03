Bartesaghi si prende il Milan | titolare silenzioso

Nel contesto di un Milan in fase di rinnovamento, Davide Bartesaghi si distingue per un ruolo discreto ma importante. Durante la trasferta a Cagliari, il giovane difensore classe 2005 ha dimostrato affidabilità e capacità di adattamento, rispondendo con competenza a un’imprevista chiamata in causa. La sua prestazione sottolinea l’importanza delle risposte silenziose ma efficaci all’interno della rosa rossonera.

Nel Milan che cambia pelle, Davide Bartesaghi si è preso la scena senza clamore. A Cagliari è arrivata un’ulteriore conferma: chiamato all’ultimo momento a coprire un ruolo non abituale nella linea difensiva, il classe 2005 ha risposto presente, dimostrando affidabilità e personalità. Un segnale forte, interno allo spogliatoio prima ancora che all’esterno. La gerarchia sulla fascia sinistra si è ribaltata in poche settimane. Partito dietro Estupiñán, Bartesaghi ha guadagnato minuti, fiducia e ora continuità, fino a diventare una scelta stabile del Milan. Senza strappi, senza titoli urlati. Solo rendimento. 🔗 Leggi su Milanzone.it

