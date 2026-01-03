Bartesaghi si prende il Milan | titolare silenzioso
Nel contesto di un Milan in fase di rinnovamento, Davide Bartesaghi si distingue per un ruolo discreto ma importante. Durante la trasferta a Cagliari, il giovane difensore classe 2005 ha dimostrato affidabilità e capacità di adattamento, rispondendo con competenza a un’imprevista chiamata in causa. La sua prestazione sottolinea l’importanza delle risposte silenziose ma efficaci all’interno della rosa rossonera.
Nel Milan che cambia pelle, Davide Bartesaghi si è preso la scena senza clamore. A Cagliari è arrivata un’ulteriore conferma: chiamato all’ultimo momento a coprire un ruolo non abituale nella linea difensiva, il classe 2005 ha risposto presente, dimostrando affidabilità e personalità. Un segnale forte, interno allo spogliatoio prima ancora che all’esterno. La gerarchia sulla fascia sinistra si è ribaltata in poche settimane. Partito dietro Estupiñán, Bartesaghi ha guadagnato minuti, fiducia e ora continuità, fino a diventare una scelta stabile del Milan. Senza strappi, senza titoli urlati. Solo rendimento. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, Bartesaghi si prende la fascia: che fare con Estupinan?
Leggi anche: Milan, Allegri si fida sempre di più: Bartesaghi può essere il titolare fisso della fascia rossonera?
Cagliari-Milan, le pagelle di CM: Bartesaghi sa fare anche il difensore, Modric e Rabiot professori. Zappa, un errore che costa caro; Cagliari-Milan: dubbi di formazione, dubbi su Pavlovic e Leao; Chi schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A: tutti i consigli; Da sognatore a titolarissimo nel Milan: i primi 20 anni di Davide Bartesaghi.
La crescita silenziosa e poco mediatica di Davide Bartesaghi - Partito inizialmente dietro ad Estupinan nelle gerarchie, il giovane prodotto del settore giovanile milanista ... milannews.it
Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Leao titolare, Bartesaghi nei 3 di difesa. Pulisic, Pavlovic e Fullkrug in panchina - Le scelte di Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri per la sfida dell'Unipol Domus, valida per la 18esima giornata: calcio d'inizio alle ore 20:45. eurosport.it
Davide Bartesaghi: da promessa del vivaio a titolare nel Milan a soli 20 anni - Vent'anni per Bartesaghi, terzino del Milan e pilastro dell'Under 21: da promessa a realtà rossonera nel calcio che conta. it.blastingnews.com
Bartesaghi prende il posto di Pavlovic Leao torna titolare davanti insieme a Loftus-Cheek In attacco a disposizione ci sono Pulisic e Fullkrug in panchina - facebook.com facebook
Formazione ufficiale del Milan per #CagliariMilan Loftus-Cheek agisce dietro Leão, Bartesaghi completa la difesa a 3 al posto di Pavlovic, mentre Estupiñán prende posto dell'italiano a centrocampo. #ForzaMilan #SempreMilan #SerieA #CagliariMilan x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.