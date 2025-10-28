Milan Allegri si fida sempre di più | Bartesaghi può essere il titolare fisso della fascia rossonera?

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Bartesaghi titolare anche contro l'Atalanta. Il terzino sinistro ha sempre più fiducia da parte di Allegri. Resterà titolare? Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan allegri si fida sempre di pi249 bartesaghi pu242 essere il titolare fisso della fascia rossonera

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri si fida sempre di più: Bartesaghi può essere il titolare fisso della fascia rossonera?

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan allegri fida pi249Allegri Milan, il commento del tecnico al pareggio di ieri: «Ci tenevamo a vincere ma questo risultato ci porterà dei vantaggi» - Allegri Milan, il commento del tecnico al pareggio di ieri: «Ci tenevamo a vincere ma questo risultato ci porterà dei vantaggi». Lo riporta milannews24.com

milan allegri fida pi249Allegri, lo sfogo dopo Milan-Pisa: “Follia pura” - Pisa: la partita non ha avuto l'epilogo che l'allenatore rossonero si aspettava. milanlive.it scrive

milan allegri fida pi249Allegri striglia il Milan dopo il pari con il Pisa: "Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto importante" - Soddisfatto per aver evitato il ko nel finale a San Siro, il tecnico rossonero non risparmia critiche alla sua squadra: le sue parole ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Fida Pi249