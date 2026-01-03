Avella laboratorio musicale L’arte del DJ alla Pro Loco Clanis

Il 3 gennaio, presso la sede della Pro Loco Clanis ad Avella, si terrà l'incontro formativo “L’arte del DJ”. L’appuntamento, che inizierà alle 17:00, è rivolto a chi desidera approfondire aspetti legati alla musica e alla produzione musicale nel contesto del DJing. L’evento si svolge in Corso Vittorio Emanuele e rappresenta un’occasione per conoscere meglio questa disciplina in un contesto informale e dedicato alla formazione.

