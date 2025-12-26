Avella oggi l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Clanis 2006

Si terrà oggi, venerdì 26 dicembre, alle ore 18.00, in Corso Vittorio Emanuele 23, l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Clanis 2006, un appuntamento significativo per la comunità di Avella e per la valorizzazione del territorio.La cerimonia rappresenterà un momento di incontro e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

