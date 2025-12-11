Creatività e Tradizione | il 13 dicembre il Laboratorio dei Biscotti Magici targato Pro Loco

Il 13 dicembre, nel contesto delle festività natalizie, Paupisi ospita il Laboratorio dei “Biscotti Magici” organizzato dalla Pro Loco. Un evento pensato per coinvolgere i più piccoli in un’attività creativa e tradizionale, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Bosco. Un’occasione per vivere la magia del Natale attraverso la fantasia e l’artigianalità.

All'interno del programma natalizio "Natali Insieme a Paupisi", la Pro Loco di Paupisi propone un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli: il Laboratorio creativo "Biscotti Magici di Santa Lucia", che si terrà sabato 13 dicembre, dalle 15:30 alle 17:45, presso la sede in Largo Giuseppe De Marco, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Bosco. I bambini avranno l'opportunità di preparare insieme i tradizionali Biscotti di Santa Lucia, vivendo un pomeriggio che intreccia creatività, memoria storica e la gioiosa atmosfera natalizia. Al termine dell'attività, i partecipanti prenderanno parte alla Santa Messa delle ore 18:00.

