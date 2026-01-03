Attacco Usa in Venezuela l' Europa in imbarazzo e il gelo di Starmer

L'attacco degli Stati Uniti in Venezuela ha suscitato reazioni e riflessioni a livello internazionale. Mentre l'Europa mantiene una posizione di attesa, Londra si distingue per un atteggiamento di distacco, evidenziando le tensioni crescenti nell'alleanza transatlantica. Questa situazione mette in luce le fragilità e le dinamiche complesse tra gli alleati, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni diplomatiche e strategiche tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti.

L'Europa prende tempo, Londra si smarca e l'asse transatlantico mostra nuove crepe dopo l'operazione statunitense in Venezuela. Mentre Washington accelera, le capitali europee si muovono con cautela, richiamando al rispetto del diritto internazionale e chiedendo de-escalation, senza allinearsi apertamente alla linea americana. Anzi, da Parigi arriva una messa in discussione esplicita della legittimità dell'operazione sul piano del diritto internazionale. Nel mosaico europeo emergono però accenti diversi. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola afferma che "il popolo venezuelano merita di vivere libero dopo anni di oppressione", ribadendo che l'Eurocamera non considera Nicolás Maduro "il legittimo leader eletto del Venezuela". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacco Usa in Venezuela, l'Europa in imbarazzo e il gelo di Starmer Leggi anche: La portaerei Gerarld Ford, i cacciatorpedinieri, i bombardieri: Usa pronti all'attacco al Venezuela? (Ma ora l'Europa è sguarnita) Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, elicotteri e aerei Usa volano a bassa quota su Caracas: il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; In diretta. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Venezuela, l’attacco al porto opera dei droni Usa; Venezuela, nuovo attacco Usa a un nave nell'Oceano Pacifico: due morti | Il video. Attacco Usa al Venezuela, Maduro catturato: il mondo si spacca tra condanne e sostegni. Da Milei a Pechino, pioggia di reazioni - Attacco Usa al Venezuela: Milei esulta mentre Cuba e Iran parlano di aggressione. mam-e.it

Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal - in per chiedere la liberazione di Mohammad Hannoun, poi il trasferimento in largo Dongani dove è presente anche una delegazione del Movimento 5 Stelle ... msn.com

Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue ... tg24.sky.it

"L'attacco Usa in Venezuela è un messaggio che chiunque ha le forze per imporre la propria volontà in spregio alle norme del diritto internazionale è legittimato a farlo. Un messaggio per Putin sull'Ucraina, a Xi Jin Ping su Taiwan e all'Europa". Un estratto dell' - facebook.com facebook

C’è chi, con una disinvoltura che rasenta la malafede, prova a mettere sullo stesso piano l’Ucraina e il Venezuela. Un capolavoro di cinismo. Gli ucraini difendono una democrazia aggredita. In Venezuela, la democrazia è stata rasa al suolo da Maduro: elezio x.com

