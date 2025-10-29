La portaerei Gerarld Ford i cacciatorpedinieri i bombardieri | Usa pronti all' attacco al Venezuela? Ma ora l' Europa è sguarnita

Il Pentagono ha confermato che la portaerei a propulsione nucleare più moderna della Marina statunitense, la USS Gerald R. Ford, sarà dispiegata nei Caraibi sotto la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - La portaerei Gerarld Ford, i cacciatorpedinieri, i bombardieri: Usa pronti all'attacco al Venezuela? (Ma ora l'Europa è sguarnita)

Venezuela. Washington proietta potenza nel Sud America con la portaerei USS Gerald R. Ford - X Vai su X

Una vera e propria escalation nella #guerra di Washington al #narcotraffico: dopo gli ultimi raid, il #Pentagono annuncia che invierà nel Mar dei Caraibi la portaerei “Gerald Ford”. Trump starebbe valutando se colpire in Venezuela. #Tg1 Annapaola Ricci Vai su Facebook

La portaerei americana Ford in rotta verso il Venezuela - La portaerei americana Ford è in rotta verso il Venezuela e i Caraibi dal Mediterraneo a seguito delle tensioni tra Venezuela e Stati Uniti. aviation-report.com scrive

La portaerei nucleare USS Gerarld Ford ai Caraibi. Tremano Venezuela e Colombia - Cnn: il tycoon sta valutando di attaccare direttamente le strutture di produzione della cocaina, anche via t ... Secondo quotidiano.net

ll Pentagono invia la portaerei Ford nei Caraibi - Ford Carrier Strike Group nell'area di responsabilità ... Riporta ilnautilus.it