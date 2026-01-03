Attacco americano a Caracas Trump | Abbiamo preso Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela Media | La cattura sembrerebbe negoziata | Forti esplosioni e aerei a bassa quota

Nelle ultime ore si sono verificati attacchi aerei a Caracas, con forti esplosioni e riferimenti a operazioni contro Maduro e la sua compagna. Le fonti indicano che l’azione potrebbe essere stata negoziata. Il governo venezuelano ha condannato l’evento come un’aggressione grave, mentre il presidente colombiano Petro ha segnalato danni al Parlamento. La situazione resta tesa e in evoluzione, con ripercussioni sulla stabilità regionale.

Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

?Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela? Trump conferma un attacco scioccante! |?

#NEWS - +++ #Attacco americano a #Caracas. Forti esplosioni, colpite basi militari. #Trump: «Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il #Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas #Maduro, che è stato catt x.com

ULTIMA ORA - Sulla capitale del Venezuela, Caracas, oltre agli attacchi missilistici, sono comparsi elicotteri da trasporto dell'aviazione dell'esercito americano del tipo Ch-47 ed elicotteri d'attacco del tipo Ah-64 Apache. Presumibilmente, a Car - facebook.com facebook

