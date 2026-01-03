Attacco americano a Caracas Trump | Abbiamo preso Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela Media | La cattura sembrerebbe negoziata | Forti esplosioni e aerei a bassa quota
Nelle ultime ore si sono verificati attacchi aerei a Caracas, con forti esplosioni e riferimenti a operazioni contro Maduro e la sua compagna. Le fonti indicano che l’azione potrebbe essere stata negoziata. Il governo venezuelano ha condannato l’evento come un’aggressione grave, mentre il presidente colombiano Petro ha segnalato danni al Parlamento. La situazione resta tesa e in evoluzione, con ripercussioni sulla stabilità regionale.
Il regime di Caracas: «Gravissima aggressione, ci difenderemo». Il colombiano Petro: «Colpito il Parlamento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, forti esplosioni e aerei a bassa quota: colpite basi militari. Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela»
