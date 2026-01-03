Attacco americano a Caracas Trump | Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela Forti esplosioni e aerei a bassa quota | Colpite basi militari in azione forze speciali
Un attacco americano a Caracas ha coinvolto operazioni militari con esplosioni e aerei a bassa quota, secondo quanto riferito. Trump ha dichiarato di aver catturato Maduro e la sua consorte, mentre il regime venezuelano condanna l’azione come una grave aggressione. Anche il presidente colombiano Petro ha segnalato danni al Parlamento. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con conseguenze politiche e diplomatiche incerte.
Il regime di Caracas: «Gravissima aggressione, ci difenderemo». Il colombiano Petro: «Colpito il Parlamento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
