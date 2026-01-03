Attacco americano a Caracas Trump | Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela Forti esplosioni e aerei a bassa quota | Colpite basi militari in azione forze speciali

Un attacco americano a Caracas ha coinvolto operazioni militari con esplosioni e aerei a bassa quota, secondo quanto riferito. Trump ha dichiarato di aver catturato Maduro e la sua consorte, mentre il regime venezuelano condanna l’azione come una grave aggressione. Anche il presidente colombiano Petro ha segnalato danni al Parlamento. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con conseguenze politiche e diplomatiche incerte.

Venezuela, raid USA su Caracas. Trump: "Catturto Maduro". Le news su SkyTg24 LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Venezuela, raid USA su Caracas. sport.sky.it

Venezuela, Caracas sotto attacco Usa: catturato Maduro e portato fuori dal Paese - Forti esplosioni nella notte a Caracas, con blackout e colonne di fumo vicino a basi militari. firstonline.info

ULTIMA ORA - Sulla capitale del Venezuela, Caracas, oltre agli attacchi missilistici, sono comparsi elicotteri da trasporto dell'aviazione dell'esercito americano del tipo Ch-47 ed elicotteri d'attacco del tipo Ah-64 Apache. Presumibilmente, a Car - facebook.com facebook

La prima guerra del 2026. Un bombardamento, presumibilmente americano, su Caracas. x.com

