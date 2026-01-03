Attacco al Venezuela colpito anche il mausoleo di Chavez

Un attacco condotto dagli Stati Uniti ha colpito il Venezuela, interessando sia i principali centri di potere a Caracas sia le infrastrutture militari del paese. Tra gli obiettivi, anche il mausoleo di Hugo Chávez, simbolo della storia politica venezuelana. La situazione evidenzia tensioni crescenti nella regione e solleva preoccupazioni sulla stabilità politica e sulla sicurezza internazionale.

Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Maduro: "Grave aggressione". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. tg24.sky.it

Esplosioni nel Venezuela: attacco Usa ordinato da Trump. Caracas: “Gravissima aggressione militare, intervenga l’Onu” - Esplosioni e incendi hanno colpito colpito la capitale venezuelana, Caracas dalle prime ore di stamani, 3 gennaio 2026. firenzepost.it

Un drone americano ha colpito un porto venezuelano: è la prima volta che gli Stati Uniti attaccano un obiettivo sul suolo del Venezuela. #FamigliaCristiana #Venezuela #StatiUniti #Caraibi #Geopolitica #CrisiInternazionale #DirittiUmani #Pace #Diplomazia # - facebook.com facebook

Trump: colpita la scorsa settimana una «grande struttura» in Venezuela. «Avevano un grande impianto da dove provenivano le navi» con la droga ma «l'abbiamo colpito, e colpito molto forte», ha spiegato il presidente Usa senza fornire dettagli. ANSA x.com

