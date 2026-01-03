Attacco al Venezuela colpito anche il mausoleo di Chavez
Un attacco condotto dagli Stati Uniti ha colpito il Venezuela, interessando sia i principali centri di potere a Caracas sia le infrastrutture militari del paese. Tra gli obiettivi, anche il mausoleo di Hugo Chávez, simbolo della storia politica venezuelana. La situazione evidenzia tensioni crescenti nella regione e solleva preoccupazioni sulla stabilità politica e sulla sicurezza internazionale.
(Adnkronos) – L'attacco contro il Venezuela, condotto dagli Stati Uniti, colpisce i centri del potere a Caracas e le infrastrutture militari del paese. I video diffusi sui social mostrano che tra gli obiettivi è compreso anche il mausoleo che accoglie il corpo del presidente Hugo Chavez, morto nel 2013. Ogni 5 marzo, nell'anniversario della morte del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Venezuela, la guerra è anche ai simboli: colpito il mausoleo di Chavez
Leggi anche: Colpito un asilo a Kharkiv dai droni russi: un morto e sei feriti nell’attacco. Nella notte Mosca ha colpito anche Kiev
Gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco con i droni in Venezuela.
Venezuela, la guerra è anche ai simboli: colpito il mausoleo di Chavez - Venezuela, la guerra è anche ai simboli: colpito il mausoleo di Chavez InsideOver Il governo Chavez nacque con l’ibridazione tra politica socialista caste militari pietas parce saepulto una guerra che ... msn.com
Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Maduro: "Grave aggressione". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. tg24.sky.it
Esplosioni nel Venezuela: attacco Usa ordinato da Trump. Caracas: “Gravissima aggressione militare, intervenga l’Onu” - Esplosioni e incendi hanno colpito colpito la capitale venezuelana, Caracas dalle prime ore di stamani, 3 gennaio 2026. firenzepost.it
Un drone americano ha colpito un porto venezuelano: è la prima volta che gli Stati Uniti attaccano un obiettivo sul suolo del Venezuela. #FamigliaCristiana #Venezuela #StatiUniti #Caraibi #Geopolitica #CrisiInternazionale #DirittiUmani #Pace #Diplomazia # - facebook.com facebook
Trump: colpita la scorsa settimana una «grande struttura» in Venezuela. «Avevano un grande impianto da dove provenivano le navi» con la droga ma «l'abbiamo colpito, e colpito molto forte», ha spiegato il presidente Usa senza fornire dettagli. ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.