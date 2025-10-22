Colpito un asilo a Kharkiv dai droni russi | un morto e sei feriti nell’attacco Nella notte Mosca ha colpito anche Kiev

I droni russi hanno bombardato un asilo a Kharkiv, in Ucraina, uccidendo una persona e procurando il ferimento di altre sette. Come ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “non ci sono giustificazioni” per un gesto simile. Secondo quanto scritto su X dal leader ucraino, tutti i bambini sono stati evacuati “dalla struttura per essere portati nei rifugi” e molti mostrano reazioni da “stress acuto”. “E’ chiaro che la Russia sta diventando sempre più sfrontata – ha concluso -. Questi attacchi sono lo sputo in faccia della Russia a chiunque insista per una soluzione pacifica. Criminali e terroristi possono essere messi al loro posto solo con la forza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

