Colpito un asilo a Kharkiv dai droni russi | un morto e sei feriti nell’attacco Nella notte Mosca ha colpito anche Kiev
I droni russi hanno bombardato un asilo a Kharkiv, in Ucraina, uccidendo una persona e procurando il ferimento di altre sette. Come ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “non ci sono giustificazioni” per un gesto simile. Secondo quanto scritto su X dal leader ucraino, tutti i bambini sono stati evacuati “dalla struttura per essere portati nei rifugi” e molti mostrano reazioni da “stress acuto”. “E’ chiaro che la Russia sta diventando sempre più sfrontata – ha concluso -. Questi attacchi sono lo sputo in faccia della Russia a chiunque insista per una soluzione pacifica. Criminali e terroristi possono essere messi al loro posto solo con la forza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Asilo colpito da un drone russo: i genitori tra le macerie per salvare i figli. 48 bambini messi in salvo: «Mi sono fatta largo tra i soccorritori per arrivare da lei. Una madre si getterebbe nel fuoco per la figlia» - facebook.com Vai su Facebook
Da questa notte la Russia ha bombardato massicciamente diverse città ucraine, da Kyiv a Zaporizhzhia, causando morti e feriti. Colpite case private, infrastrutture energetiche e perfino un asilo nido a Kharkiv. Putin non vuole fermare la guerra, ma l’Europa de - X Vai su X
Ucraina, droni russi colpiscono un asilo a Kharkiv: evacuati i bambini, almeno una vittima - La Russia ha attaccato mercoledì la seconda città ucraina, colpendo un asilo con bambini al suo interno. Lo riporta msn.com
Ucraina-Russia, drone su asilo di Kharkiv. Zelensky: “Ingiustificabile” - Secondo l’aeronautica militare ucraina sono stati lanciati 405 droni e 28 missili, ... Come scrive padovanews.it
Guerra Ucraina, Zelensky: «Congelare linea del fronte buon compromesso». Attacco droni su un asilo a Kharkiv, bimbi feriti - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina in Norvegia prima di recarsi in Svezia, questa settimana sara anche a Bruxelles e Londra. Si legge su ilmattino.it