Venezuela la guerra è anche ai simboli | colpito il mausoleo di Chavez

Il conflitto in Venezuela si estende oltre le questioni politiche, coinvolgendo anche simboli e patrimonio storico. Gli attacchi delle prime ore del 3 gennaio hanno colpito infrastrutture militari e il mausoleo di Hugo Chavez, figura chiave nella storia recente del paese. Questo attacco rappresenta un tentativo di minare non solo il regime, ma anche l’eredità simbolica di Chavez e della transizione politica venezuelana.

Una guerra su larga scala che mira a colpire non solo un regime politico ma anche un'intera eredità storica, segno della natura radicale dell'assalto Usa al Venezuela: i raid delle prime ore del 3 gennaio non hanno colpito solo importanti installazioni militari in tutto il Paese ma anche un luogo simbolico della storia recente dello Stato sudamericano: il mausoleo che custodisce i resti di Hugo Chavez, presidente dal 1999 al 2013 e artefice della transizione della Repubblica Bolivariana al suo assetto attuale, andato incancrenendosi nei dodici anni di governo di Nicolas Maduro. Dal 2013, anno della morte di Chavez, la caserma Cuartel de la Montana di Caracas, costruita tra il 1904 e il 1906 e dal 1981 sede del museo delle forze armate venezuelane, ospita i resti mortali del leader che lanciò l'attuale forma socialista dello Stato venezuelano.

