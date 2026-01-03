Atalanta il ritorno del re C’è Gasperini a Bergamo | Sarà un bel saluto Ma poi niente prigionieri

L'Atalanta riaccoglie Gasperini a Bergamo, segnando un nuovo capitolo della sua storia. Dopo i momenti di entusiasmo e i ricordi condivisi, la squadra si prepara a scendere in campo contro il suo ex allenatore, con l’obiettivo di ottenere una vittoria senza compromessi. Un ritorno che mescola emozioni e determinazione, nel rispetto della rivalità sportiva e della volontà di affermare il proprio valore.

Prima gli applausi, gli abbracci, i ricordi. Poi la partita, da avversari, per vincerla "senza fare prigionieri". Questa sera alle 20.45 Gian Piero Gasperini torna allo stadio di viale Giulio Cesare (diventato nel frattempo la New Balance Arena) da ex, per vincere, con la sua Roma, forse la squadra più invisa di tutte alla tifoseria atalantina. Che applaudirà Gasp e fischierà i colori giallorossi. Non è il primo ritorno a Bergamo del quasi 69enne tecnico torinese, riapparso in città a ottobre, durante la sosta per le nazionali, per rivedere vecchi amici e cenare in centro, a due passi da dove abitava.

