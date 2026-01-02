Atalanta la grande sera del ritorno dell’ex Gasperini Palladino | Stimolante affrontarlo

Domani sera, alle ore 20, Bergamo ospiterà la partita che vede il ritorno di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta, la squadra che ha guidato con successo negli ultimi anni. Per i tifosi e gli addetti ai lavori, si tratta di un match speciale, ricco di significato e di emozioni, che mette in evidenza il valore di questa sfida tra passato e presente.

Bergamo, 2 gennaio 2025 – Sta arrivando la partita più attesa dell’anno da ogni tifoso atalantino, quella del primo ritorno a Bergamo da ex di Gian Piero Gasperini, domani sera (ore 20.45) alla New Balance Arena per Atalanta-Roma. Ci saranno applausi, cori e striscioni ad attendere l’attuale tecnico giallorosso, poi sarà battaglia per novanta minuti. Dea, ferma a 22 punti, costretta a vincere per continuare a inseguire la rimonta verso la zona Champions, diventata più complicata dopo il ko casalingo contro l’Inter di domenica scorsa. Scalata rallentata per i nerazzurri che, con Palladino, hanno raccolto nove punti in sei giornate, troppi pochi finora per una ‘remuntada’: serve un cambio di marcia, dal confronto diretto di domani sera, contro i giallorossi avanti di 11 punti in classifica a quota 33. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atalanta, la grande sera del ritorno dell’ex Gasperini. Palladino: “Stimolante affrontarlo” Leggi anche: Percassi esce allo scoperto: «Ecco cos’è successo con Gasperini. Per Juric scelta ponderata, credo che Palladino abbia sempre sperato di…». La confessione dell’ad dell’Atalanta! Leggi anche: Atalanta domani sera a Verona per infilare la quarta vittoria consecutiva con Palladino Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Gasperini torna a Bergamo: dopo nove anni da sogno ritrova l’Atalanta da avversario; Atalanta-Inter, la delusione di Palladino: «A fine partita mi sono abbracciato Djimsiti»; Da Lookman a Zalewski e (forse) Palestra: gli incroci di mercato sull'asse Atalanta-Inter. Atalanta, la grande sera del ritorno dell’ex Gasperini. Palladino: “Stimolante affrontarlo” - Il tecnico nerazzurro: “Ci siamo preparati bene, sappiamo che non sarà facile ma abbiamo grandi motivazioni” ... ilgiorno.it

Probabili formazioni Atalanta-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Kossounou, Maldini, Pasalic, Sulemana, Soulé, Baldanzi e Ferguson - Roma segna il grande ritorno da ex di Gian Piero Gasperini a Bergamo: le scelte di Palladino e del tecnico giallorosso nell'anticipo di sabato 4 gennaio. goal.com

Lookman torna in gruppo, prove di disgelo con l'Atalanta - L'attaccante nigeriano è rientrato in gruppo in occasione della seduta di allenamento sostenuta questa mattina dopo la sconfitta per 4- corrieredellosport.it

“L’obiettivo è la Champions. Con l’Atalanta servirà una grande prova” Le parole di Cristante a Sky Sport #asroma #Roma #asr #edicola #Cristante #RomaAtalanta #Champions #SkySport https://www.rivistalaroma.it/2025/12/cristante-lobiettivo-e-la-champi - facebook.com facebook

#Cristante: "L'obiettivo è la #Champions. Con l' #Atalanta servirà una grande prova" #ASRoma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.