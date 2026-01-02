Gasperini torna a Bergamo da avversario | Emozioni saluti… ma poi non facciamo prigionieri

Gian Piero Gasperini torna a Bergamo come avversario, in una partita che rappresenta un momento speciale per lui e per i tifosi. Dopo anni alla guida dell’Atalanta, questa sfida segna il suo ritorno nel suo ex stadio, portando con sé emozioni e ricordi. Nonostante i saluti, il match si svolgerà sul campo con determinazione, dimostrando che, in campo, non ci sono prigionieri.

Il calendario propone una di quelle partite che vanno oltre i tre punti: Gian Piero Gasperini torna a Bergamo da rivale, per la prima volta dopo la fine della sua lunghissima avventura con l’Atalanta. Oggi guida la Roma, ma l’impatto emotivo del ritorno nella città in cui ha costruito un ciclo storico è inevitabile. Nove anni che hanno cambiato l’Atalanta (e anche Gasperini). A Bergamo, Gasperini ha vissuto nove anni in cui l’Atalanta è diventata una realtà stabile ai vertici del calcio italiano, con piazzamenti importanti e una crescita continua culminata anche con un trofeo europeo. Un percorso che ha segnato un’epoca per il club e per la piazza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Roma, Gian Piero Gasperini torna a Bergamo da avversario e dribbla le domande su Raspadori - Le parole del tecnico giallorosso che non risponde a chi gli chiede se per l'attaccante sia ormai deciso l'arrivo dall'Atletico Madrid. sportal.it