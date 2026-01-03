Assegno di sede la Cassazione dà ragione alla UIL Scuola Estero | illegittimo il conglobamento via alla restituzione dei 46,52 euro al mese

La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del conglobamento sull’assegno di sede per il personale scolastico all’estero, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La decisione apre la strada alla restituzione di 46,52 euro mensili, riconoscendo i diritti dei lavoratori coinvolti. Questa pronuncia rappresenta un importante passo avanti per la tutela delle condizioni economiche degli insegnanti impegnati all’estero.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva a favore del personale della scuola in servizio all’estero, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sancendo l’illegittimità della trattenuta applicata sull’assegno di sede a titolo di “conglobamento”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Osteopata abusivo? La Cassazione annulla il no alla restituzione dei beni sequestrati

Leggi anche: Si fa male giocando con un cavalluccio gonfiabile alla scuola dell’infanzia: i genitori chiedono 52.000 euro di risarcimento, ma il Tribunale respinge la richiesta, ecco perché

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Naspi e assegno di invalidità sono compatibili? La Cassazione ha deciso - La Cassazione si espressa, chiarendo un dubbio che attanagliava tanti italiani: Naspi e invalidità sono compatibili? blitzquotidiano.it

Assegno Sociale ai separati: la Cassazione chiarisce i requisiti - La Cassazione è intervenuta in merito ai requisiti per l’accesso all’Assegno Sociale da parte di coniugi che, in fase di separazione, non hanno richiesto l’assegno di mantenimento. pmi.it

La Cassazione taglia l'assegno per i figli se il padre è in difficoltà: cosa significa - Con un’importante ordinanza, la Corte di Cassazione stabilisce che l’assegno di mantenimento per i figli non è immutabile e deve essere ricalcolato se cambiano le condizioni economiche del genitore. ilgiornale.it

: CONSEGNATO L'ASSEGNO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI LORENZO CINI La sede di Confcommercio Provincia di Pisa ha ospitato la consegna dell'assegno in favore di Lorenzo Cini, titolare del locale-macelleria The Butcher di Asciano, a conclusione d - facebook.com facebook