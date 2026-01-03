Assegno di sede la Cassazione dà ragione alla UIL Scuola Estero | illegittimo il conglobamento via alla restituzione dei 46,52 euro al mese
La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del conglobamento sull’assegno di sede per il personale scolastico all’estero, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La decisione apre la strada alla restituzione di 46,52 euro mensili, riconoscendo i diritti dei lavoratori coinvolti. Questa pronuncia rappresenta un importante passo avanti per la tutela delle condizioni economiche degli insegnanti impegnati all’estero.
La Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva a favore del personale della scuola in servizio all’estero, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sancendo l’illegittimità della trattenuta applicata sull’assegno di sede a titolo di “conglobamento”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
