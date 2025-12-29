Si fa male giocando con un cavalluccio gonfiabile alla scuola dell’infanzia | i genitori chiedono 52.000 euro di risarcimento ma il Tribunale respinge la richiesta ecco perché

Un incidente durante il gioco con un cavalluccio gonfiabile alla scuola dell'infanzia ha portato i genitori a chiedere un risarcimento di 52.000 euro. Tuttavia, il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta, ribadendo che le scuole non sono responsabili di infortuni accidentali e imprevedibili avvenuti durante l’orario scolastico. La decisione si basa sulla valutazione della natura imprevedibile dell’evento e sulla responsabilità limitata dell’istituto.

La Corte di Appello di Messina ha confermato che una scuola non deve risarcire un alunno che si è fatto male durante l'orario scolastico se l'incidente è stato causato da un evento accidentale imprevedibile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Studentessa si fa male scontrandosi con un muretto, la famiglia chiede 100mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no: “Scuola non responsabile se l’alunno è già affidato ai genitori”

