Milano aggredisce due persone con un machete | arrestato 19enne tunisino
Milano, 19 ottobre 2025 – Gli agenti del reparto radiomobile della Polizia loca l e di Milano hanno sentito provenire delle urla per la strada. Quando sono intervenuti, hanno visto un ragazzo tunisino di 19 a nni che, nel corso di una lite cominciata in piazza XXIV maggio, stava colpendo in varie parti del corpo con un machete lungo 40 centimetri due connazionali. L'uomo aveva già ferito i rivali che, ricoverati in ospedale, hanno avuto 20 e 30 giorni di prognosi. Il tunisino è stato bloccato dagli agenti e arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
