Armato di pistola fugge all’alt | arrestato
Un quarantenne sambenedettese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dal personale del locale commissariato di pubblica sicurezza e posto ai domiciliari per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere rinvenuti nella sua auto. L’episodio risale alla sera di domenica 26 ottobre ed ha visto come scenario la zona di Valle Piana, a Porto d’Ascoli, dove l’uomo era stato notato dai passanti maneggiare una pistola. Scattato l’allarme tramite la segnalazione alla centrale dell’emergenza 112, sul posto convergeva la volante del commissariato i cui agenti, intercettato il soggetto a bordo della sua auto, gli imponevano l’alt. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
