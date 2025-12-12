Maratonina della Befana

La 51ª Maratonina della Befana segna il ritorno di uno degli appuntamenti più tradizionali e apprezzati del panorama podistico fiorentino, dando il via alla nuova stagione sportiva. Un evento che unisce sport, tradizione e partecipazione, attirando atleti e appassionati da tutta la regione.

L'anno sportivo è pronto a ripartire con uno degli appuntamenti più amati e storici del panorama podistico fiorentino: la 51ª . Questo evento, giunto alla sua cinquantunesima edizione, rappresenta la tradizione perfetta per inaugurare il calendario delle gare.L'appuntamento. Firenzetoday.it Maratonina della Befana, l’Isolotto si prepara alla 51esima edizione Maratonina della Befana, l’Isolotto si prepara alla 51esima edizione - Firenze, 11 dicembre 2025 – Nel cuore pulsante dell’ Isolotto fervono i preparativi per accogliere la 51esima edizione della Maratonina della Befana, un appuntamento che da oltre mezzo secolo apre il ... msn.com All’Isolotto torna la Maratonina della Befana - Firenze, 3 gennaio 2025 – Grande attesa per la nuova mezza maratona che si correrà il giorno dell’Epifania a Firenze, nel quartiere dell’Isolotto. lanazione.it Manca poco, ormai, alla 32a edizione della storica maratonina "Corri per la Befana - TROFEO TODIS". I preparativi fervono, al fine di regalare due giorni di Sport a tutti i runners ed agli sportivi, ma anche a tutte le famiglie e ragazzi/e, bambini/e che vorranno ci - facebook.com facebook © Firenzetoday.it - Maratonina della Befana

38* Maratonina della Befana

Video 38* Maratonina della Befana Video 38* Maratonina della Befana